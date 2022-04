Guter Start in die Saison 2022 für Jack de la Vigne

Regionallauf für die Qualifizierung zum Südbayerischen ADAC Kartslalom,beim RT Königsbrunn statt.Um 09:30 Uhr war Nennschluss für die Klasse 1 (sieben- bis neunjährigenFahrer/innen). Der MC Aichach trainiert aktuell nicht, da der Posten des Jugendleiters (siehe Bericht Generalversammlung) aktuell nicht besetzt werden konnte. Nichtsdesto trotz wagrte sich Jack de la Vigne als einziger Vertreter dennoch an diesem Tag für den MC an den Start. Nachdem die Anmeldung im Vorfeld Online stattfand, ging diese relativ schnell und unkompliziert. Der Parcours war anspruchsvoll und selbst die Fahrer der zuvor gestarteten Klasse 5 (16- bis 18-jährigen Fahrer/innen) und 6 (19- bis 21-jähigen Fahrer/innen) fuhren viele „X-en“. Das heißt, die Fahrer/innen fuhren die aufgestellten Figuren nicht in der vorgegebenen Reihenfolge und erhielten hierfür 10 Strafsekunden. Von 23 Startern/innen war Jack mit der Startnummer 48 der Vorletzte, der ins Rennen ging. In seiner Trainingsrunde schob Jack mit dem Hinterrad eine Pylone aus dem „T“ und erhielt zwei Strafsekunden.Jack behielt einen kühlen Kopf und absolvierte seine erste Wertungsrunde fehlerfrei.Leider hatte er in seinem zweiten Wertungslauf drei Pylonen aus der Markierunggeschoben bzw. umgeschmissen. Trotz dieser Fehler, landete er wegen seinerschnell gefahrenen Zeiten einen hervorragenden zweiten Platz. Jack freute sich sehrüber dieses Ergebnis und erhielt einen großen Pokal.Das Wetter war trocken und es hatte knapp 12 Grad, die einem allerdings auf Grunddes kalten Windes kühler vorkamen.Der MC Aichach bedankt sich beim RT Köngisbrunn für das gut durchgeführteRennen.