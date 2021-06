Endlich!!! Verspäteter Saisonstart beim Jugendkartteam des MC Aichach

Sogar noch eine Woche früher als im Jahr 2020, startete das Jugendkarttraining nach den Corona-Lockerungen in die neue Saison. Am 12.06.2021 war es soweit. Die Kids des MC Aichach begannen mit dem ersten Training in die Saison 2021. Lange mussten sich die Kinder und Jugendlichen gedulden, bis auch das Training im Kartsport wieder erlaubt war. Zwar versuchte der Verein und speziell Trainerin Tanja de la Vigne in den vergangenen Wochen immer wieder mit Informationen per Mail, organisatorischen Themen und Verweise auf Lehrvideos im Netz das Team bei Laune zu halten, eine richtige Fahrt im Slalomkart kann es aber definitiv nicht ersetzen.Das Wetter spielte von Anfang an mit heißen Temperaturen und Sonnenschein mit. Es wurde sofort losgelegt und das "Können" der vergangenen Saisons wieder abgerufen, indem gleich zwei Parcours inkl. Zeitmessung aufgebaut wurden. Die Kartfahrer waren mit viel Spaß dabei, wobei man ihnen mit den steigenden Temperaturen das fehlende Training und die Anstrengung ansehen konnte.Die Zeit wurde aber nicht nur für das Karttraining genutzt, sondern auch zur Pflege von Platz und Material. Kehren, Aufräumen und hinter dem Materialbus wucherndes Grün musste ebenfalls zurückgeschnitten werden. Hierbei kam zum Erstaunen aller auch eine Sitzbank zum Vorschein, von dessen Dasein niemand wusste. Diese war komplett vom Grün „verschlungen“. Zum Abschluss des gelungenen ersten Trainings gab es für jeden dann auch ein Eis zur Abkühlung. Der MC hofft nun auf eine unterbrechungsfreie, gute, unfallfreie Kartsaison mit viel Abstand, Sicherheit, Gas und Spaß!Nachwuchs gesucht! Sollten Kinder (ab 6 Jahren) Interesse und Lust am Kartsport verspüren, so können diese sich unter der Mailadresse mc-aichach@gmx-topmail.de unter Angabe von Name, Alter und Kontaktdaten gerne melden.