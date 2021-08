Bambini I des TCW feiern Meisterschaft und Schleiferlturnier für Kinder

Besonders in der Altersklasse 10-12 Jährige (Bamibiniklasse) ist eine große Anzahl an Nachwuchstalenten vorhanden, sodass Jugendwartin Simone Nagel in diesem Jahr sogar zwei Bambinimannschaften an den Start gehen lies.Für Bambini I spielten in diesem Jahr Max Kreutmayr, Julius Mayer, Tim Nagel, Felix Leier, Simon Herzberger und Konstantin Reger. In Ihrer Einteilungsgruppe waren sie von Anfang an die Favoriten und stellten dies auch von Spieltag zu Spieltag unter Beweis. In 6 Rundenspielen verloren sie nur ein einziges Match und verbuchten somit am Ende eine geniale 35:1 Matchbilanz für sich. Das dies gewürdigt werden musste war klar, sodass am vergangenen Mittwoch eine kleine coronakonforme Feierlichkeit im TCW Heim für die 6 Jungs abgehalten wurde.Umrahmt wurde dieser Tag von einem super organisierten Schleiferlturnier für alle Bambinikids, sowie den Midcourtnachwuchs (8-10 Jährige). In einem jeder-gegen-jeder System setzte sich bei den Bambini Tim Nagel an die Spitze, bei den Midcourtkids war dies Adrian Senda. Zur Feier des Tages durfte jedes Kind auch sein Pappebenbild aus im Frühjahr stattfindenden WTA Turnier in Stuttgart mit nach Hause nehmen. Ein großer Teil der TCW Kids stand säumte dort als Fanclub die Zuschauerränge in der Arena als noch keinerlei Gäste bei Sportveranstaltungen erlaubt waren (der TCW berichtete).