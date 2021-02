Neue Mehlsilos verändern das Gesicht der Aichacher Aktienkunstmühle

Der prägende Gebäudekomplex der Aichacher Aktienkunstmühle (AKA) an der Donauwörther Straße hat sein Gesicht verändert. In den letzten Wochen wurden in mehreren Arbeitsschritten insgesamt 15 Mehlsilos neu installiert. Bestehende Mehlsilos zur Mehlverladung wurden rückgebaut. Mit den neuen Silos, die einen Durchmesser von 2,5 bis zu 4 Metern aufweisen und über 20 Meter hoch sind, schafft sich die Aktienkunstmühle um Hauptaktionär Adolf Fronhofer neue Kapazitäten für die Mehlverladung und kann so auch Betriebsabläufe optimieren. Zwei Mikschl-Schwerlastkräne waren notwendig, um die Kolosse auf die Stahlkonstruktion zu hieven. Insgesamt investierte das Aichacher Traditionsunternehmen AKA rund 1,1 Millionen Euro.