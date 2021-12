Die Fairtrade-Stadt Aichach begrüßt ihre Gäste

Im Herbst 2016 wurde Aichach im Rahmen der internationalen Kampagne „Fairtrade Towns“ (www.fairtrade-towns.de) als Stadt des fairen Handels ausgezeichnet. Ermöglicht haben dies eine Steuerungsgruppe aus engagierten Bürgerinnen und Bürgern, ein Beschluss des Stadtrates sowie Einzelhändler, gastronomische Be¬triebe und öffentliche Einrichtungen, die fair gehandelte Produkte anbieten.Das Fairtrade-Siegel sichert den Erzeugern faire Arbeitsbedingungen zu, garantiert stabile und gerechte Mindestpreise, baut langfristige Handelsbeziehungen auf, stärkt die Unabhängigkeit von Bauern- und Handwerkerfamilien, verbietet ausbeuterische Kinderarbeit, fördert gleichzeitig soziale Projekte wie die Errichtung von Krankenstationen und Schulen und steht für eine Bevorzugung ökologischer Anbaumethoden in der Landwirtschaft.In Aichach können in mehr als 20 Geschäften aus den Bereichen Lebensmittel, Textilien, Blumen und Kunsthandwerk sowie in einigen Cafés bzw. Restaurants faire Produkte erworben werden. Eine entsprechende Auflistung findet man auf der Homepage der Stadt Aichach. Die Steuerungsgruppe organisierte in den letzten Jahren wiederholt Informationsveranstaltungen und Aktionen, bei denen sich die Bürgerinnen und Bürger von Mehrwert und Qualität fair gehandelter Produkte überzeugen konnten, so zum Beispiel eine Verteilung von Rosen zum Weltfrauentag durch den Ersten Bürgermeister Klaus Habermann, Verköstigung von Schokolade oder Wein, Adventsaktionen, eine Stand auf dem Alternativen Christkindlmarkt oder eine große Multivisionsschau über eine Weltreise zu Kleinbauern und Kunsthandwerkern im katholischen Pfarrzentrum.Die Steuerungsgruppe der Fairtrade-Stadt Aichach am Hinweisschild in der Schrobenhausener Straße:(v. l. n. r.) Josef Dußmann, Helga Schallmayer-Fritscher, Bernd Ganster, Thomas Wörle, Brigitte Schulte, Karsten Lentge (Foto Daniel Hauke)