Aschermittwoch für Kinder

Fastenzeit heißt „stopp-sagen“ betonten Stadtpfarrer Herbert Gugler, Pastoralreferentin Julia Winter und Gemeindeassistentin Franziska Demuth bei den Kindergottesdiensten in Oberbernbach und Ecknach am Aschermittwoch. Zahlreiche Kinder und Familien kamen und erzählten in welchen Beteichen sie "stopp" sagen in der Fastenzeit: Verzicht auf Süßigkeiten, weniger Fernsehen, weniger Computerspiele und vieles andere mehr. In den Fürbitten kam der Wunsch nach einem Stopp der kriegerischen Handlungen in der Ukraine zur Sprache. Mit der Auflegung des Aschenkreuzes endeten die Gottesdienste.