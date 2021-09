Schulanfangsgottesdienste in Aichach





In ökumenischen Gottesdiensten in der Aichacher Stadtpfarrkirche erbaten Pfarrer Walter Last, Gemeindeassistentin Franziska Demuth und Stadtpfarrer Herbert Gugler (von links nach rechts) Gottes Segen für die zahlreich anwesenden Erstklasskinder und deren Familien. Unterstützung beim Befüllen der Schultüte leisteten die Ministranten Amrei und Fidelius Plobner.