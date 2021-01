Sebastiansfest in Aichach

Verabschiedung von Kirchenpfleger Günther Füllenbach

Im Pfarrgottesdienst beim Sebastiansfest am vergangenen Sonntag wurde Kirchenpfleger Günther Füllenbach feierlich verabschiedet.Stadtpfarrer Herbert Gugler bedankte sich bei ihm für 15 Jahre treuen und unermüdlichen Einsatz zum Wohle der Stadtpfarrei. Pfarrgemeinderatsvorsitzender Josef Dußmann wies in seinen Dankesworten auf die großen Verdienste Füllenbachs bei den Renovierungen der Stadtpfarrkirche und des Pfarrhauses hin. Pfarrsekretärin Elisabeth Niedermayr bedankte sich stellvertretend für ihre Kolleginnen und das pastorale Team bei Günter Füllenbach für sein allzeit offenes Ohr bei verschiedensten Anliegen.Die zahlreich anwesenden Gläubigen brachten ihre Anerkennung mit Standing Ovations zum Ausdruck. Günter Füllenbach bedankte sich für die ihm erwiesene Ehre, er habe immer mit großer Leidenschaft sein Amt gerne ausgeübt und wünschte seiner Nachfolgerin Marion Anderl Glück und Segen.Musikalisch gestaltet wurde der Festgottesdienst von Kirchenmusikerin Ingrid Plomer und ehrenamtlichen Musikerinnen und Musikern aus der Pfarreingemeinschaft Aichach. Zur Aufführung kamen die „Missa di San Guiseppe“ von Eberlin sowie Werke von Purcell und Johann Sebastian Bach.Bei der nachmittäglichen Andacht hielt Bürgermeister Klaus Habermann ein Grußwort . Er verwies auf den Zusammenhalt zwischen Stadt und Kirche und machte im Schauen auf das Vorbild des Hl.Sebastian Mut zum Weitergehen. Stadtpfarrer Herbert Gugler spendete den über 60 anwesenden Gläubigen den Einzelsegen mit dem Sebastiansreliquar. In diesem Gottesdienst sang Mesner Martin Ruhland das traditionelle Sebastianslied, Pfarrgemeinderatsmitglied Gertraud Matzka sprach die Gebetstexte. Mit dem Läuten der Sebastiansglocke und dem Te Deum endete das diesjährige Sebastiansfest.