Miteinander auf dem Weg

Familienwallfahrt nach Andechs

„Was für ein tolles Erlebnis“, meinten die zehnjährigen Zoe und Sebastian nach ihrer ersten Andechswallfahrt. Als Ministranten waren sie hautnah dabei bei den spirituellen Highlights, der Messfeier in der Wallfahrtskirche sowie bei der Abschlussandacht am Altar der Drei-Hostien-Monstranz.Doch der Reihe nach: kurz vor acht machten sich 120 Pilger mit dem Bus oder Pkw auf den Weg nach Herrsching. Während von dort eine Gruppe rosenkranzbetend mit Stadtpfarrer Herbert Gugler durch das Kiental zog, begleiteten Pastoralreferent Markus Drößler und Gemeindereferentin Franziska Demuth eine Familiengruppe auf einem Stationenweg singend und betend durch die wunderbare Landschaft auf den Heiligen Berg. Die Kinder bastelten Kreuze und erinnerten sich mit geweihtem Wasser an die Taufe.Nach der Messfeier folgte der gemütliche Teil im Andechser Biergarten, ehe es bei der Andacht noch eine Premiere gab: “Zum ersten Mal durfte ich heute ministrieren“, freute sich Pfarrsekretärin Elisabeth Niedermayr zusammen mit ihren Kolleginnen Gabi Dietrich und Dietlinde Lorenz. Unterstützt wurden die Damen von erfahrenen Kräften wie Franziska Demuth, Markus Drößler und Thomas Anderl. Auch die Ministranteneltern Antonie Heinzelmeier und Stefan Klein machten im Ministrantengewand eine prima Figur.Mit einer Erfrischung im Ammersee in Herrsching endete ein wunderbare Pfarreiwallfahrt. Highlights gibt es auf dem Youtube-Kanal der Pfarreiengemeinschaft.