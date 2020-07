„KLAMM-HEIMLICH“ - Ausstellung von Rita Höfler im Aichacher Rathaus

Die Partnachklamm ist eine wildromantische Klamm bei Garmisch-Partenkirchen. 2019 hat Rita Höfler sie besucht und sich dabei zu zahlreichen Bilder inspirieren lassen. So lautet der Titel ihrer neuen Ausstellung im Aichacher Rathaus denn auch „KLAMM-HEIMLICH“, zu sehen vom 14. August bis 30. September.

Durch intensives Schauen und Betrachten ihrer Umwelt mit ganz unterschiedlichen Facetten sind teils ganz reale, teils ganz eigene Farbkompositionen entstanden, die ihrer inneren Landschaft des Sehens entsprechen. Je nach Temperament, Spontanität, Lust und Laune gestaltet Rita Höfler sowohl ganz farbintensive als auch verfremdete reduzierte Farbflächen mit dem Mut zum spontanen Pinsel- oder Bleistiftstrich. Wenn notwendig aber auch sehr diszipliniert in Form, Farbe und Strich. Um die Bildaussage zu steigern, experimentiert sie auch gerne mit vielen verschiedenen Malmitteln.In der aktuellen Ausstellung im Aichacher Rathaus sind Bilder zu sehen, die überwiegend in Acryltechnik gearbeitet sind . Außerdem hat Rita Höfler auch wieder die Aquarelltechnik aufgegriffen, mit der ihr malerischer Weg begonnen hat. Diese Technik ist mit am Schwierigsten, da keine Korrekturen möglich sind.Rita Höfler lebt in Dasing und arbeitet in Augsburg. Seit 1990 hat sie die Malerei für sich entdeckt. 2019 wurde sie in den Berufsverband Bildender Künstler Schwaben-Nord und Augsburg aufgenommen. Die gelernte Bankkauffrau und Bilanzbuchhalterin hat inzwischen an zahlreichen Ausstellungen teilgenommen, hatte aber auch einige Einzelausstellungen unter anderem in Freising, Augsburg, Königsbrunn und Aichach. Sie ist Mitglied im Kunstverein Aichach, Kunstverein Bobingen, Off-Art Kunstverein Günzburg, Kunstkreis Lechkiesel Kissing, Kunstspechte Friedberg und Kulturkreis Neusäss.Rita Höfler hofft, dass ihre Bilder den Betrachter ansprechen, zur eigenen Art des Sehens anregen und zur Zwiesprache einladen. Nachdem es aus ihrer Sicht bei einer Ausstellung auch um die Kommunikation zwischen dem Künstler und dem Betrachter geht, würde sie sich über eine Rückmeldung in jeglicher Form per Mail an rita.hoefler@gmx.de freuen.Die Ausstellung im Rathaus (Stadtplatz 48) kann vom 14. August bis 30. September 2020 zu den üblichen Öffnungszeiten besucht werden:Montag bis Freitag von 8 bis 12.30 UhrMontag bis Dienstag von 13.30 bis 16 UhrDonnerstags von 13.30 bis 18 UhrDer Eintritt ist frei.Eine Vernissage findet aus Gründen des Infektionsschutzes nicht statt.