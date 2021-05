Jugendgottesdienst in Aichach



Live-Übertragung von Gottesdiensten, Firmvorbereitung via padlet, Berichte in den Printmedien, Social Media, Chorproben via Zoom, Gottesdienste im Freien- auf vielfältige Art und Weise bleibt die Pfarreiengemeinschaft Aichach mit ihren Mitglieder in Verbindung. Gefeiert wurde dies bei einem großen Jugendgottesdienst in der Aichacher Stadtpfarrkirche.Die musikalische Gestaltung übernahm die Gruppe Filomela aus Schnellmannskreuth, Emma Lang trug Fürbitten live via Zoom von Zuhause aus vor und Gottesdienstbesucher brachten sich mit ihren Meinungen ein zum Thema: Glaube heißt für mich. Weitere Bilder sowie das Lied „Mutter Maria nimm mich an der Hand" gibt es auf dem YouTube-Kanal der Pfarreiengemeinschaft.