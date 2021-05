Ausstellung junger Künstlerinnen aus der Region im Aichacher Rathaus

Sie sind aktiv, auch in Zeiten endlos scheinender Lockdowns: junge Menschen, die künstlerisch tätig sind und neue Ausdrucksformen finden. Ihre Kreativität wird im Aichacher Rathaus mit der Ausstellung #jungekunst sichtbar gemacht.

Unter dem Titel #jungekunst zeigen neun junge Frauen aus dem Wittelsbacher Land und der Umgebung ihre aktuellen Projekte, von Papierarbeiten über Gemälde bis hin zu Objekten.Die Ausstellung ist insofern etwas Besonderes, weil die Ausstellenden sehr jung sind und es keine Vereine oder Bildungseinrichtungen im Hintergrund gibt. Manche arbeiten bereits im Marketingbereich, andere planen ihren Werdegang als Künstlerin, einige haben sogar schon Preise gewonnen. Die jungen Künstlerinnen zeigen ihre Werke, roh, ungefiltert und durchaus auch mal provokant, ohne Jurierung oder konzeptuelle Vorgaben. Die Ausstellung wird von Dr. Nicole Mahrenholtz kuratiert.Folgende Künstlerinnen sind beteiligt: Michaela Eckert, Lucie Feiertag, Berenike Mahrenholtz, Charlotte Mahrenholtz, Mathilde Mahrenholtz, Letizia Mayer, Lisa Monzheimer, Lisa Pongracz und Viktoria Raba.Die Ausstellung im Rathaus (Stadtplatz 48) ist bis zum 2. Juli 2021 zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen:Montag bis Freitag von 8 bis 12.30 UhrMontag bis Dienstag von 13.30 bis 16 UhrDonnerstag von 13.30 bis 18 Uhr.Der Eintritt ist frei.Die derzeit geltende Infektionsschutzmaßnahmenverordnung schreibt vor: Ein Besuch ist möglich bei „stabiler Inzidenz unter 100“. Es besteht FFP2-Maskenpflicht und die Kontaktdaten werden erfasst. Besucherinnen und Besucher melden ihr Kommen auch kurzfristig im Rathaus an, zum Beispiel telefonisch unter 08251–902-0 oder per mail unter rathaus@aichach.de. Das Rathaus wird nach Anmeldung für die Besuchenrinnen und Besucher der Ausstellung geöffnet. Bitte klingeln Sie dafür an der Pforte.