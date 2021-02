Sprituelle Angebote in der Fastenzeit

Ein abwechslungsreiches Angebot zur geistlichen Gestaltung der Fastenzeit gibt es in der Pfarreiengemeinschaft Aichach. Jeden Mittwoch um 19:00 Uhr ist in der Stadtpfarrkirche Gelegenheit, bei verschiedenen Gebets- und Meditationsformen zur Mitte zu kommen.Die Angebote sollen helfen, Gott und sich selbst neu zu entdecken. „Was aus der Mitte ist,ist exzentrisch. Wer in der Mitte ist, hat einen festen Halt“, so Stadtpfarrer Herbert Gugler.