Aichacher Stadtmuseum hat eine neue Leitung

Sarah Schormair stammt aus Gmünd im österreichischen Bundesland Kärnten. In München hatte sie von 2007 bis 2014 Bayerische Landesgeschichte studiert und ihr Studium mit dem Magister abgeschlossen. Danach führte ihr Weg nach Aichach, wo sie bei Christoph Lang im Stadtmuseum als Praktikantin arbeitete und verschiedene Ausstellungen organisierte. 2018 wechselte sie zum Haus der Bayerischen Geschichte. Dort war sie an der Vorbereitung der Landesausstellung 2020 beteiligt, die bekanntlich in Aichach und Friedberg stattfand. Anfang des Jahres hatte sie ihr Weg wieder nach Aichach geführt, wo sie die Ausstellung „Stadt im Wandel“ konzipierte und umsetzte.Momentan wohnt Sarah Schormair noch mit ihrem Mann in Kaufbeuren. Sie wird aber in Kürze nach Kühbach umziehen, wie sie bei ihrer Vorstellung ankündigte.Und auch im Wittelsbcher Museum gibt es einen Wechsel. Archäologe Dr. Martin Straßburger hat die Stadt Aichach verlassen und widmet sich neuen Ausgaben. In den vergangenen zwei Jahren hat er das neue Ausstellungskonzept für das Museum im Unteren Tor erarbeitet und umgesetzt. Laut Bürgermeister Klaus Habermann konnte die Stadt eine neue Fachkraft für dieses Museum gewinnen, um noch einige kleiner Projekte im Museum umzusetzen. Für beide Museen aber wird Sarah Schormair verantwortlich sein.Bezirksheimatpfleger Christoph Lang zeigte seine Verbundenheit zu Aichach, indem er bei der Versammlung des Freundeskreises in der TSV-Turnhalle dabei war. Mitgebracht hatte er eine gute Nachricht. Das Stadtmuseum erhält Lang zufolge den „Schwäbischen Museumspreis“. Die Verleihung soll im November erfolgen.