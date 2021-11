60 Jahre Fotoclub Aichach: Jubiläumsausstellung im Rathaus

In 60 Jahren gut „entwickelt“ – unter diesem Motto präsentiert der Fotoclub Aichach vom 11. November bis 7. Januar 2022 sechs Jahrzehnte Fotografie im Aichacher Rathaus.

Der Fotoclub Aichach wurde im Oktober des Jahres 1961 von acht fotobegeisterten Aichacher Amateuren gegründet. Die Idee der Gründungsmitglieder war schon damals, neben einem gegenseitigen Austausch von Wissen und Fertigkeiten, ausdrucksstarke Fotos zu erzielen. Dafür finden immer noch regelmäßig Clubabende statt, bei denen der Verein allen Interessierten das spannende, kreative Hobby näher bringt.Die Mitglieder zeigten in den vergangenen Jahrzenten ihre Aufnahmen im Rahmen von diversen Ausstellungen. Außerdem gab es Workshops und vielfältige Angebote im Rahmen des Ferienprogramms. Wichtig für den Verein sind auch die Clubabende, in welchen Einblicke in fremde Länder möglich werden, die man selbst noch nicht bereist hat. Motive, die einst durch ein waches Auge entdeckt wurden, können mithilfe der Fotografie konserviert werden. So wird es für Anwesende möglich, auch einmal einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Die Fotografie hat über die Zeit enorme Wandlungen erfahren, obgleich ihre Grundbegriffe wie Belichtung und Brennweite geblieben sind. Dadurch werden Fotografen immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt.In der 60-jährigen Ära betrug der Mitgliederstamm durchschnittlich 20 bis 30 Mitglieder, aktuell sind es 29 Mitglieder. Mittlerweile hat der Club im sechsten Vereinsheim sein Quartier gefunden und fühlt sich dort ziemlich wohl. In den sechs Jahrzehnten gab es insgesamt nur fünf erste Vorssitzende. Diese Tatsache spricht eindeutig dafür, dass sie ihrer Aufgabe äußerst gerecht geworden sind und den Verein ordentlich geführt haben.Im Fotoclub gibt es sowohl aktive Fotografen als auch Mitglieder, die nicht (mehr) selbst zur Kamera greifen, sich aber dennoch zusammen in der Gemeinschaft wohl fühlen. Erkennen lässt es sich nicht zuletzt daran, dass einige schon seit 45 Jahren Mitglied sind. Nach wie vor trifft sich der Club alle zwei Wochen zum Austausch oder zu Bildervorträgen. Besucher sind jederzeit herzlich willkommen!Die Ausstellung im Rathaus (Stadtplatz 48) ist zu sehen zu den üblichen Öffnungszeiten:Montag bis Freitag von 8 bis 12.30 UhrMontag bis Dienstag von 13.30 bis 16 UhrDonnerstag von 13.30 bis 18 Uhr.