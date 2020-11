Chorino – der neue Kinderchor der Pfarreiengemeinschaft Aichach

Lustig zu geht es jeden Donnerstag um 17:00 Uhr im Pfarrzentrum Aichacher. Für beste Stimmung sorgen die Mädchen und Buben bei den Proben des neu gegründeten Kinderchors in der Pfarreingemeinschaft Aichach „Chorino“.Chorleiterin Franziska Demuth, die von Marie Hartung unterstützt wird, freut sich sehr über den großen Zuspruch: „Bei der ersten Probe waren wir gleich 13 Kinder da!“Die kommen gerne wieder, denn im Vordergrund steht die Freude an der Musik,am Singen und damit an Gott. Es gibt auch kein Vorsingen, so dass sich jedes Kind angenommen und willkommen fühlen kann. Weitere Informationen gibt es unter der Tel.-Nr. 08251/7086 im Aichacher Pfarrbüro.