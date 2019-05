Anzeige

Stadtführung am Sonntag, 12. Mai, entfällt

Die kostenlose Stadtführung am Sonntag, 12. Mai, muss krankheitsbedingt leider entfallen. Die nächste Gelegenheit, die Aichacher Altstadt geführt zu entdecken, besteht am Sonntag, 9. Juni. Die Termine für die weiteren Stadtführungen in diesem Jahr finden sich im Veranstaltungskalender der Stadt Aichach unter www.aichach.de.

