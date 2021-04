Spontane Schnelltestmöglichkeit

Durch diese Anregung und der Tatsache, dass Samstag noch keine Testmöglichkeit bestand, erklärte sich Dr. Christoph Bringmann spontan bereit und testete am Samstagvormittag 70 Kunden des Einzelhandels auf dem Aichacher Stadtplatz. Mit seinem Engagement möchte er seinen Teil dazu beitragen dem Einzelhandel unter die Arme zu greifen. Ein großes Dankeschön an den Mediziner und alle anderen, die sich während der Krise so tatkräftig für die BürgerInnen im Landkreis einsetzen.