Radelspaß im Doppelpack: die Bayerisch-Schwaben-Tandem-Tour im Wittelsbacher Land

Vier Beine, zwei Räder, ein Bike

Tandem-Erlebnis im Wittelsbacher Land

Im Tandem auf Tour bedeutet echtes Teamgefühl – egal, ob mit dem Partner, einer Freundin oder dem besten Kumpel. Wer den Radelspaß im Doppelpack schon immer einmal testen wollte, hat mit der aktuellen Aktion des Tourismusverbands für Bayerisch-Schwaben eine schöne Gelegenheit dafür. Das Tandem wandert von Mai bis Juli durch die Region rund um Augsburg, die Donau und das Ries. Unterstützt wird die Aktion von den touristischen Partnern in den Städten und Landkreisen. Vielerorts steigen auch Bürgermeister, Landräte, Touristiker oder andere regionale Persönlichkeiten zu zweit aufs Bike.In Aichach steht das Tandem am Städtischen Freibad zum Verleih bereit. Termine müssen vorher unter 08251/9020 reserviert werden. In Friedberg kann das Tandem unter 0821/6002436 gebucht werden. Abholort ist das Bürgerbüro am Marienplatz.Der Bayerisch-Schwaben-Blog ist ein Internet-Forum des Tourismusverbands und seiner Partner für authentische Ausflugs- und Freizeittipps. Autoren aus der Region, Gäste und aktuell auch 25 „Zeit zu zweit“-Botschafterpaare erzählen dort von ihren Erlebnissen und Entdeckungen. Ein Schatz von über 1.000 Geschichten ist so inzwischen entstanden. Verschiedene Filtermöglichkeiten helfen bei der Suche nach dem passenden Tipp. Der Bereich „Rad“ wird durch die „Zeit zu zweit“-Aktion nun durch Geschichten aus der ungewöhnlichen Perspektive des Tandem-Sattels bereichert.Alle weiteren Informationen zu Terminen, Verleihstationen, Kontaktangaben und Verleihformalitäten finden sich auf der Aktionsseite der Bayerisch-Schwaben-Tandem-Tour unter https://blog.bayerisch-schwaben.de/tandem.