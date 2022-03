Osteraktion 2022: Aichachs Innenstadt wird bunt

2,30 Meter hoch, über 50 Kilogramm schwer und knallig pink – zu übersehen ist dieser Hase wahrlich nicht. Er ist der Mittelpunkt der diesjährigen Aichacher Osteraktion „Vorfreude auf Ostern“ und lädt alle dazu ein, Selfies mit Hase vor dem Aichacher Rathaus zu machen. Doch natürlich ist er auf dem Stadtplatz nicht allein. Dazu sorgen noch zwei rund 1,20 Meter hohe Eier sowie knapp 40 kleinere bunte Eier für österliches Flair in Aichachs guter Stube.

Ostereiersuche am Stadtplatz

Mit der Ostereier-Aktion hatten die Stadt Aichach und die Aktionsgemeinschaft Aichach, kurz AGA, im Corona-Jahr 2021 dazu beitragen wollen, dass in der Stadt Leben herrscht – bunt und fröhlich für Jung und Alt. Denn auch wenn Fastenzeit ist, sind die kommenden Wochen doch stark verbunden mit der Vorfreude auf Ostern. Das Ei ist ein christliches Symbol der Auferstehung, aber auch für das wachsende Leben nach dem Winter. So ist es in Franken und Nordschwaben Brauch, an Ostern die Brunnen mit Eiern und Buchszweigen festlich zu dekorieren. In der Aichacher Innenstadt sind die Ostereier allerdings um einiges größer, genauer gesagt sind sie rund 80 Zentimeter hoch.Doch nicht nur sie stimmen auf Ostern ein. Auch die Aichacher Kindergärten und die Mittagsbetreuung der Grundschulen waren in den vergangenen Wochen fleißig und haben rund 800 Holzeier bemalt, gestempelt und bedruckt. Sie schmücken bis Ostern Bäume und das Wasserspiel am Stadtplatz, außerdem sind bunte Ostereier rund ums Rathaus dekoriert.Aber aufgepasst, dazwischen befinden sich einige Eier mit einem Aufkleber der Stadt Aichach. Wer ein solches Ei findet, bitte mitnehmen und in der Stadt-Info (neben Buchhandlung Rupprecht), Stadtplatz 40 in Aichach, abgeben. Dort wartet eine kleine Überraschung auf die aufmerksamen Buben und Mädchen.Und sicher wird auch das Aichacher Stadtmaskottchen „Aichi“ den großen Hasen vor dem Rathaus besuchen. Und Aichi hat auch immer etwas für die Kinder dabei…