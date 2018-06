Mittelalterliche Markttage zu Aichach: Vorverkauf für Ritterturniere, Buttons und Gutscheine

Anfang September taucht Aichach wieder drei Tage ein ins Mittelalter. Dann herrscht in der Innenstadt reges Markttreiben mit allerlei mittelalterlichen Waren, Speis und Trank. Zahlreiche kleine und größere Lager laden zum Verweilen ein. Ein tolles Bühnenprogramm, Ritterturniere und Umzüge sowie die einzigartige Stimmung begeistern Einheimische und Gäste.

Für alle, die es gar nicht mehr erwarten können: Erstmals können in diesem Jahr schon vorab Eintrittsbuttons, Gutscheine und Karten für die Ritterturniere erworben werden. Die Stadt Aichach bietet ab Montag, 2. Juli, im Info-Büro der Stadt Aichach (Stadtplatz 48) einen Vorverkauf an.Die Preise für die Mittelalterlichen Markttage zu Aichach bleiben familienfreundlich. Der Pflasterzoll für 3 Tage (ohne Ritterturnier) beträgt für Erwachsene 8 Euro und für Jugendliche 5 Euro, Kinder bis Schwerthöhe 1,20 m sind frei. Die Buttons können im Vorverkauf zu diesen Preisen erworben werden.Auch für die vier Ritterturniere gibt es erstmals Eintrittskarten im Vorverkauf. Die beiden Ritterturniere finden am Samstag, 8. September, um 15 Uhr und am Sonntag, 9. September, um 16 Uhr statt, die beiden Nachtturniere am Freitag, 7. September, um 21.30 Uhr und am Samstag, 8. September, um 21.30 Uhr. Der Eintritt für die Turniere beträgt für Erwachsene sieben Euro und für Kinder (bis 12 Jahre) drei Euro. Allerdings geht nur ein Teil der Karten in den Vorverkauf, so dass auch auswärtige Besucher der Markttage noch die Chance haben, eines der Ritterturniere zu besuchen. Karten gibt es daher auch an den Markttagen am Info-Stand der Stadt Aichach und an der Kasse am Turnierplatz jeweils eine Stunde vor Beginn.Zusätzlich werden auch Gutscheine im Wert von drei und fünf Euro verkauft, die an allen Ständen der Aichacher Markttage eingelöst werden können. Buttons, Gutscheine und Eintrittskarten fürs Ritterturnier gibt es auch als Geschenkset im Leinensäckchen.Passend zum Motto der diesjährigen Markttage, das der Jahreszahl 1418 und Ludwig im Barte gewidmet sind, werden außerdem weiße Taschentücher mit dem Logo der Mittelalterlichen Markttagebedruckt. Ludwig im Barte weilte lange Zeit am Hof des französischen Königs und brachte von dort das Schnupftuch nach Bayern. Diese können ebenfalls im Info-Büro zum Preis von 2,50 €uro pro Stück erworben werden.Der Vorverkauf startet am 2. Juli 2018 im Info-Büro der Stadt Aichach (Stadtplatz 48), geöffnet zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses.Weitere Informationen zu den Markttagen, dem Programm, den Teilnehmern, etc. gibt es unter www.markttage-aichach.de.