Mit Abstand eine tolle Sommer-Freizeit - Gemeinsam an den Chiemsee mit Mundschutz und Abstand

Am Montag den 17.08.2020 ging die Fahrt auf den Bauernhof am Chiemsee los. Und am 22. August sind alle 9 Teilnehmer mit ihren 4 Betreuern sicher uns gesund wieder nach Hause gekommen.Das Fazit: In einer kleinen Gruppe mit einem guten Hygienekonzept, mit Abstand zu anderen Personen ist eine Ferienfreizeit ein wichtiger und notwendiger Ausgleich zum Alltag. Hoffentlich können wir bald wieder verreisen.