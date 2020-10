Gleich an zwei Wochenenden besteht in diesem Jahr die Möglichkeit, Kunsthandwerk und Adventsdeko am Sisi-Schloss zu bewundern und natürlich auch zu kaufen. Nachdem der KunstAntikMarkt aufgrund der Corona-Auflagen im Schloss selbst nicht stattfinden kann, hat sich die Stadt Aichach entschieden, den be!iebten Markt nach draußen zu verlegen.

Ausstellung im Sisi-Schloss

Vor dem Sisi-Schloss und im Schlosspark präsentieren rund 15 Aussteller in Hütten Kunsthandwerk und adventliche und weihnachtliche Deko-Ideen für Haus und Garten. Dabei sind Aussteller, die schon viele Jahr Kunsthandwerk in Unterwittelsbach anbieten, aber auch einige neue. Die Besucher dürfen sich freuen auf typische weihnachtliche Deko wie Kränze, Engel oder Kerzen, es gibt aber auch Schmuck, Objekte aus Holz, Beton und Metall oder Grafik. Neu ist in diesem Jahr das Thema Upcycling, etwa aus Feuerwehrkleidung oder Metall. Lassen Sie sich überraschen!Der Advents- & Kunsthandwerkermarkt am Sisi-Schloss im Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach (Klausenweg 1) ist geöffnet am 7. und 8. sowie 14. und 15. November, samstags von 13 bis 18 Uhr, sonntags von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt zum Markt ist frei.Auf dem Marktgelände besteht Maskenpflicht. Die Besucher werden gebeten, zwingend die Abstandsregel von 1,5 m einzuhalten und sich an die Einbahnstraßenregelung zu halten. Am Eingang werden die Kontaktdaten erfasst. Nachdem außerdem nur eine bestimmte Anzahl von Besuchern auf dem Marktgelände zugelassen ist, kann es am Eingangsbereich zu Wartezeiten kommen.Außerdem besteht am ersten Wochenende die Möglichkeit, die Ausstellung "Kaiserin Elisabeth - Ihr Leben, ihre Familie" im Sisi-Schloss zu besuchen, täglich geöffnet von 10 bis 18 Uhr. Am zweiten Wochende ist die neue Dauerausstellung im ersten Stock zu sehen, die Sonderausstellung dann leider nicht mehr. Öffnungszeiten am zweiten Wochenende wie beim Markt, der Eintritt zur Ausstellung im Schloss ist am 14. und 15. November ermäßigt.Weitere Informationen gibt es im Info-Büro der Stadt Aichach unter George 08251/902-0 oder unter www.aichach.de/veranstaltungen.