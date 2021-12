Kulinarische Streifzüge durch das Wittelsbacher Land

Interview mit Ideengeberin Barbara Straub

Aichach : Wittelsbacher Land |

Auf 160 bunten Seiten findet man im neuen Kochbuch des Wittelsbacher Land Vereins zu allen Jahreszeiten passende leckere und pfiffige Rezepte für die ganze Familie. Als besonderes Highlight verraten acht Köche und Spezialitätenwirte aus dem Wittelsbacher Land ihre Rezepte für jeweils ein 3-Gängemenu, das zu Hause gut nachgekocht werden kann.





Was bringen Sie den Kindern in Ihren „Geschmacksschulungen bei und was hat das mit dem Kochbuch zu tun?

Wo findet man diese Produkte?

Der nachhaltige Gedanke hat im Wittelsbacher Land also einen hohen Stellenwert. Wie greifen Sie ihn im Projekt „Na(h) gut – nah kaufen und gut essen“ auf?

Wie kamen die Spezialitätenköche hier mit ins Boot?

Die Idee zu diesem Kochbuch hatte die Friedberger Ernährungsberaterin Barbara Straub. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Judith Heckmaier bringt die 55-Jährige mit dem Projekt „Na(h) gut“ ein gesundes Bewusstsein in Schulen und Kindergärten. Im Interview erzählt sie unter anderem, wie die Idee zu diesem Kochbuch entstanden ist, auf was bei der Gestaltung besonders geachtet wurde und wo man es kaufen kann.Barbara Straub: Wir erzählen den Grundschulkindern von unseren Schätzen, die das Wittelsbacher Land zu bieten hat. Denn in dieser landwirtschaftlich geprägten Region werden viele unterschiedliche Produkte direkt erzeugt. Aber auch die verschiedensten Nutztiere leben hier, von denen wir Milch, Eier, Fleisch, Fisch und Honig beziehen. Sogar eine Garnelenzucht findet man in Freienried. Und das ganze Jahr über kann man eine große Artenvielfalt an Gemüse, Obst und Kräutern bekommen, wie zum Beispiel Spargel, der im östlichen Landkreis angebaut und im Frühjahr geerntet wird. Man findet hier auch viele Erdbeerfelder, die im Frühsommer Früchte tragen und Heidelbeer- und Himbeerplantagen, die dann ab Juli auf den Tisch kommen. Im Herbst sind dann die Kürbisse, das Getreide und die Kartoffeln an der Reihe. Inzwischen werden sogar Soja, Süßkartoffeln und Melonen hier in der Region angebaut. Passend zu den Jahreszeiten haben wir im neuen Kochbuch viele gesunde Rezepte mit vielen dieser regionalen Produkte gesammelt.Barbara Straub: In vielen Hofläden, direkt auf den Bauernhöfen, im Bauernmarkt, auf den heimischen Märkten und im gut sortierten Supermarkt werden immer mehr Produkte aus dem Wittelsbacher Land angeboten. Diese Vielfalt an regionalen Lebensmitteln nutzen viele der Spezialitätenwirte in unserem Landkreis für ihre Gerichte, von denen achte Köche ihre Rezepte für das Buch zur Verfügung gestellt haben. Das freut uns sehr.Barbara Straub: Schon unsere Kleinsten lernen von mir in der Grundschule die Zusammenhänge zwischen Umwelt, Erzeugern und Vermarktern kennen. Ich erkläre ihnen, wie jeder Einzelne beim Einkaufen seinen Beitrag dazu leisten kann und wie sie aber auch selbst davon profitieren. Die Kinder sollen dadurch für eine gesunde und regionale Ernährung sensibilisiert werden. Wir bieten Geschmacksschulungen, bei denen ich die verschiedenen Stationen aufbaue, wo sie ihre Sinne schärfen können und Lebensmittel verkosten dürfen. Und wir besuchen Bauernhöfe in der Region, wo die Kinder hautnah die Tierhaltung und die Ernte erleben dürfen. Die Viertklässler kochen dann gemeinsam mit den Wirten aus dem Wittelsbacher Land ein Menü. Sie bekommen Tipps zu Schneidetechniken und Kniffe der Köche vermittelt und sind mit Feuereifer dabei. Sie erleben live, welche Kreativität und Leidenschaft man braucht, um die leckersten Gerichte entstehen zu lassen.Wie ist die Idee zu diesem Kochbuch entstanden?Barbara Straub: Ohne Corona würde es dieses Buch wahrscheinlich nicht geben. Aber als der erste Lockdown war, waren die Schulen geschlossen und wir wollten mit den Kindern weiter in Kontakt bleiben. Deshalb haben wir begonnen, Filme zu drehen und den Kindern dann die Rezepte dazu zur Verfügung gestellt. Auch die Geschmacksschulungen haben wir auf Youtube und der Webseite des Vereins eingestellt. Man musste erfinderisch werden. Dann kam der zweite Lockdown und wir haben wieder viele Rezepte gesammelt. So kam die Idee zum Buch, wo wir alles gebündelt darstellen konnten. Es führt durch alle Jahreszeiten und ist auch so gegliedert.Barbara Straub: Weil die Kinderkochschulen der vierten Klassen mit den Wirten ja gemeinsam kochen, kamen wir mit ihnen ins Gespräch. Stefan Fuß vom Goldenen Stern stellte uns für das Kochbuch sogar seine moderne Küche zur Verfügung, wo die Spezialitätenwirte ihre Menüs gekocht haben. Dort haben wir auch gleich die Fotos machen können. Kein Gericht und Foto wurde gestellt. Alles sollte natürlich sein. Natürlich haben wir die Teller schon ins rechte Licht gerückt, so dass man es Lust auf mehr macht. Das war uns sehr wichtig.Auf was wurde bei den Rezepten besonderer Wert gelegtBarbara Straub: Wichtig war uns, dass nur vor Ort wachsende Gemüse- und Obstsorten sowie heimische tierische Produkte zubereitet wurden. Nah kaufen, gut essen - aufbauend auf dieser Philosophie hat sich der Wittelsbacher Land Verein entschieden, ein Kochbuch für Familien aufzusetzen, das den Fokus auf regionale Rohstoffe und Zutaten legt, und gleichzeitig auch deren saisonale Ernte berücksichtigt. Diese Absicht erkennt man auch im Titel „Kulinarische Streifzüge durchs Wittelsbacher Land - Familienrezepte im Wandel der Jahreszeiten“. So sind fast 100 Rezepte entstanden. Allein acht Menüs (24 Rezepte) kommen von den Wittelsbacher Land-Wirten.Auf was dürfen sich Familien mit ihren Kindern freuen, wenn Sie das Buch in Händen halten?Barbara Straub: Eine Besonderheit ist der Projektbezug. So haben wir darauf geachtet, dass das Buch kinderfreundlich und bunt gestaltet ist und wir möchten aufzeigen, welche Tätigkeiten Kinder in einem bestimmten Alter in der Küche bereits übernehmen können. Begleitet werden sie von unserem „Oxi“, dem Maskottchen des Wittelsbacher Landes. Und es gibt Gemüse-Rätsel zu Beginn jeder Jahreszeit. So macht gemeinsames Kochen Spaß. Zuhause schmeckt es ja ohnehin am besten. Wir wünschen viel Spaß beim Nachkochen.Vielen Dank für das Gespräch.Zur weiteren Info:Erhältlich ist das Kochbuch ab Januar 2022. Es kann beim Wittelsbacher Land Verein (info@wittelsbacherland-verein.de oder unter 08251 8650510) bereits jetzt vorbestellt werden. Da die Lieferung, wie so vieles momentan, etwas auf sich warten lässt, verkauft der Verein zunächst Gutscheine, die nach Weihnachten gegen ein Exemplar ausgetauscht werden können. Es kostet 25,99 Euro. Das Kochbuch gibt es auch als E-book, das bei allen bekannten Anbietern (amazon, kindle, ebooks.de, etc.) für 15,99 Euro bezogen werden kann.