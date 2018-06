Geld da`radeln für TCW-Nachwuchs

Schlußendlich waren dies der TC Wittelsbach und den TSV Kühbach und wurden somit Teil der „Feuer und Flamme Tour“ der Versicherung und der Agentur am 17.06.2018 beim 50-Jährigem Agenturjubiläum in Aichach am alten Feuerwehrhaus.Dort wurden von 10 Uhr bis 16 Uhr zwei Spendenfahrräder (für jeden der Vereine eines) aufgestellt, auf dem jedes Mitglied und natürlich auch jeder Freiwillige 3 Minuten für den Verein radeln durfte.Viel Werbung und Mund-zu-Mund-Propaganda wurde beim TCW betrieben, um für den Nachwuchs Geld zu da`radeln. Pro gefahrenen KM gab es schließlich 5 € für die Jugend.Das 3 Minuten eine lange Zeit sein konnte, stellte sich bereits nach den ersten Fahrten heraus. Dennoch war jeder mit Feuereifer dabei und hatte sichtlich Spaß in die Pedale zu treten. Der Nachwuchs selbst haute kräftig in die Pedale, sodass am Ende 117KM erreicht werden konnten. Selbst unser Bürgermeister und die ebenfalls ausstellende Feuerwehr - und das in voller Bekleidung -, liesen es sich nicht nehmen für die Jugend zu radeln.Ein herzliches Dankeschön an alle "Radler", "Anfeuerer" und die Zürich Versicherung / Versicherungsagentur Greifenegger für diese tolle Sache!