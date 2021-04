Buntes Ostertreiben bei den Wichteln und Zwergerln

Osterhasen-Handabdrücke, Ostereier-Malerei und Schmetterling basteln zählten mit zu den kreativen Angeboten in der Kinderkrippe Zipfelmütz. Aber das war lange noch nicht alles!Bücher zu dem Thema lesen und Fingerspiele wie z.B. „Osterhase und Osterhuhn“ und „Fünf Tulpen“ sowie das traditionelle „Häschen in der Grube“ und „Stups, der kleine Osterhase“ durften auch nicht fehlen!Aber die allergrößte Freude war sicherlich der Besuch von einer kleinen Osterhasenfamilie. Unsere Kollegin Julia Kraus kennt sich mit den Häschen bestens aus, da sie diese seit längerem züchtet. Somit konnte sie alle Fragen der Kinder beantworten und ihnen zeigen wie man mit ihnen umgeht. Das war ein aufregender und anstrengender Vormittag für die Hasen, sowie auch für die Kinder. Nachdem die Hasen müde in ihren Stall zurückgekehrt waren, ging es auch für die Zwergerl und Wichtel zur Mittagsruh, wo vielleicht vom eigenen kleinen Hasen weitergeträumt werden konnte.