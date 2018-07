"Bella Italia" - Italienischer Abend beim Sommerfest des TC Wittelsbach e.V.

Bereits am frühen Nachmittag fanden sich die ersten Mitglieder ein, da die Herren 40 und Herren 60 noch ihr letztes Punktspiel in dieser Sommersaison auf heimischen Platz austrugen (siehe Bericht im Sportteil).Gedulden mussten sich dann alle Teilnehmer dennoch, ehe sie ihr Sommerfest starten konnten. Schuld waren die "heißen" Fights die bis zuletzt von den o.g. Mannschaften ausgetragen wurden. Fast jedes Spiel ging hier in den entscheidenden Matchtiebreak.Traditionell findet das jährliche Sommerfest des TCW ja an diesem Juliwochenende statt. In diesem Jahr wurde es wieder einmal hervorragend und sehr italienisch von den Herren 40 und Herren 60 organisiert. Bereits seit einigen Wochen liefen hier die Vorbereitungen und auch über das Motto war man sich sehr schnell einig.Wie nicht anders erwartet, wartete die Speisekarte mit einer tolle, italienische Auswahl auf, die vor Ort und im Vorfeld von den Organisatoren erkocht wurden. Antipaste, Pizzaecken, Fleisch und Meeresfrüchte gabe es ebenso auf dem Buffettisch, wie auch bunte italienische Salate und weitere Vor- bzw. Nachspeisen.Das Highlight bzw. der Hingucker des Abends war die von Dietmar Wirtz zur Verfügung gestellte APE. Dieses kleine, schnuckelige, italienische Gefährt, mit seinem mobilen Baraufsatz, begrüßte die Mitglieder bereits am Eingang und war mit Prosecco, Vino, Bohle, Ramazotti und Limoncello, den ganzen Abend über sehr gut besucht.Bei bestem Wetter und Stimmung wurde biis spät in die Nacht gefeiert und gelacht.