AWO Ortsverein Aichach – 100 Jahre Echt AWO. Seit 1919. Erfahrung für die Zukunft.

Seit 100 Jahren streiten wir als Arbeiterwohlfahrt für Gerechtigkeit und Solidarität, für Vielfalt und Frauenrechte. Für ein menschenwürdiges Leben, in dem niemandem Almosen zugeteilt, sondern allen Chancen für Teilhabe ermöglicht werden. Denn nur so geht echtes Miteinander.Um die 100 Jahre AWO zum Ende des Jahres noch einmal zu würdigen, haben wir als Ortsverein u.a. die Ausstellung „100 Jahre AWO“ nach Aichach geholt. Die Ausstellung möchte ausgewählte Themen und Epochen der Arbeiterwohlfahrt herausheben und mit historischem Fotomaterial darstellen. Damit begleitet die Ausstellung die zahlreichen Veranstaltungen im Jubiläumsjahr 2019 der AWO Aichach.Die Eröffnung der Ausstellung findet statt:Am Montag, 4. November 2019 um 15.30 Uhrim AWO Heim in der Oskar-von-Miller-Str. 16 in Aichach.Es sind anwesend der Hausherren des AWO-Heims, Herr Dieter Gessler, dererste Bürgermeister der Stadt Aichach, Herr Klaus Habermann und die AWO Vorsitzende, Kristina Kolb-Djoka.Wir würden uns freuen, wenn Sie an diesem Tag Zeit hätten und dabei sind.Gerne mit Anmeldung: Kristina Kolb-Djoka: 0157 57082461