Aichacher Advent mit Rathaus-Adventskalender zum Mitmachen, Krippenweg und Geschichten aus dem Stadtmuseum

„Öffne jeden Tag ein Fenster mit uns!“ Unter diesem Motto steht heuer der Rathaus-Adventskalender. Nachdem die Öffnung der Fenster mit Nikolaus und Engelschar leider nicht möglich ist, gibt es einen Adventskalender zum Mitnehmen. Jedem Tag ist ein Kalenderblatt gewidmet, zu sehen ist das aktuelle Fensterbild mit Titel, Name und Gedanken des Künstlers. Auf der Rückseite finden sich Aktionen mit Mitmachen und Teilen, für sich, die Familie, Freunde, ... Das kann ein Rätsel sein, ein Rezept, eine Bastelanweisung, aus Ausmalbild, eine kleine Geschichte oder ein Tipp für eine Freizeitaktivität.Außerdem gibt es rund um den Rathaus-Adventkalender ein Gewinnspiel. Auf jedem Kalenderblatt findet sich ein Buchstabe, daraus ergibt sich ein Lösungssatz mit 24 Buchstaben. Einsendungen sind bis 5. Januar 2021 möglich, danach werden unter allen richtigen Lösungen unter anderem Bücher mit Advents- und Weihnachtsgeschichten, AGA City-Schecks, Plüsch-Aichis, Kombikarten für die Aichacher Museen und Kalender des Stadtmuseums verlost.Die Kalenderblätter liegen aus bei der Stadtverwaltung (Rathaus, Verwaltungsgebäude I und II), in der Stadt-Info und in Einzelhandelsgeschäften. Außerdem gibt es sie zum Download unter www.aichach.de/rathausadventskalender.Und natürlich wird auch am Rathaus jeden Tag ein Fenster geöffnet, heuer aber immer schon gegen 9 Uhr morgens.Aus dem Aichacher Stadtmuseum direkt in die Wohnzimmer der Familien kommen gelesene und erzählte Adventsgeschichten und Sagen für jedes Alter. Täglich wird eine neue Geschichte von einer anderen Aichacher Persönlichkeit vorgetragen, gedreht wird in verschiedenen Räumen des Aichacher Stadtmuseums.Vorlesende sind unter Erster Bürgermeister Klaus Habermann, Stadtarchivar und Museumsleiter Christoph Lang, Brigitte Neumair (3. Bürgermeisterin und Kastellan des Sisi-Schlosses), Künstlerinnen und Künstler der Gruppe AIC Creativ wie Sabine Dauber, Franz Gutmann oder Ulrike Fischer-Mayerle, die Aichacher Pfarrer, die Nikoläuse, Mitglieder des Jungen Volkstheaters, Journalistinnen und Journalisten aus Aichach und viele andere.Während der Adventszeit wird täglich ein neuer Film veröffentlicht auf dem Youtube Kanal der Stadt Aichach und der städtischen Homepage unter www.aichach.de/adventsgeschichten.Vor vielen Jahren gab es bereits einmal einen Aichacher Krippenweg, heuer wird die Idee wieder aufgegriffen. Statt Glühwein und Adventsdeko gibt es in sieben Markthütten in der Aichacher Innenstadt Krippen zu entdecken. Zu sehen gibt es aber auch welche in Schaufenstern von Einzelhandelsgeschäften, im Rathaus, in der Stadt-Info und in Aichacher Kirchen. Über 20 Darstellungen um die Geburt Christi laden ein, die Faszination der Krippen zu erleben. Auf dem Rundweg finden Sie volkstümliche Exponate, Werke von Holzbildhauern und von privaten Leihgebern. Die ausgestellten Krippen sind kleine Kunstwerke – jede für sich stellt auf eine spezielle Art und Weise die Weihnachtsgeschichte dar.In der Innenstadt stehen Markthütten vor dem Rathaus (Richtung Oberer Stadtplatz), am Sparkassenbrunnen, vor der Spitalkirche, am Schlossplatz, in der Hubmannstraße, vor dem Eiscafe Da Luca und am Tandlmarkt. Zusammen mit Christbäumen schaffen sie kleine adventliche Inseln in der Innenstadt. Die Bäume werden wie in den vergangenen Jahren wieder von städtischen Kindergärten geschmückt.Einen Plan mit den Standorten der Hütten und einer Liste aller Krippen finden Sie unter www.aichach.de/krippenweg.Außerdem gibt es in der Adventszeit noch zwei weitere Aktionen zusammen mit Einzelhandelsgeschäften und der AGA. In ausgewählten Läden bieten Standbetreiber des Christkindlmarktes Kreatives und Selbstgemachtes, nachdem sie ihre Produkte heuer leider nicht auf dem Markt verkaufen können. In weiteren Geschäften sind hochwertige Einsendungen des Kalenderwettbewerbs zu sehen, die für den Adventskalender des Lions Clubs Schrobenhausen-Aichach entstanden sind. Der Wettbewerb fand heuer unter den Mitgliedern des Aichacher Kunstvereins statt.Außerdem gibt es natürlich am Oberen Stadtplatz den großen Christbaum und es werden voraussichtlich einige Gebäude in der Innenstadt wie die Spitalkirche beleuchtet.