Kreisverkehrswacht: Bundesweiter Aktionstag - Fahrradfahrer im Blick

Erfreulich ist, dass immer mehr Menschen mit dem Fahrrad unterwegs seien, auch bedingt durch die Corona-Krise. Gleichwohl stieg auch die Zahl der verletzten und getöteten Radfahrenden kontinuierlich an. Mit Sorge blickt die Verkehrswacht auf die polizeiliche Unfallstatistik, die einen deutlichen Anstieg von Unfällen gerade mit Pedelecs ausweist. Wie aus der Präsentation des polizeilichen Verkehrsberichts hervorgeht, ereigneten sich im vergangen Jahr auch im Landkreis Aichach-Friedberg 175 Unfälle mit dem Fahrrad und von den 80 zum Teil schwer verletzten Personen waren knapp die Hälfte ohne Fahrradhelm unterwegs. Die Vielzahl an schweren Kopfverletzungen bei Fahrradunfällen ist für uns als Kreisverkehrswacht Motivation und Ansporn auf dem Gebiet der Radverkehrssicherheit aktiv tätig zu werden, berichtet Helmut Beck, "Helme können Leben retten! Deshalb haben wir auch schon in der Vergangenheit schon viele Möglichkeiten ausgeschöpft, um auf die enorme Schutzwirkung eines Fahrradhelmes aufmerksam zu machen." Beim Aktionstag warben die Verkehrswachtler ganz besonders für das freiwillige Tragen eines Fahrradhelmes und versuchten mit dem von Bastian Zeiselmair produzierten Filmbeitrag vom Sinn des Helmtragens zu überzeugen. Über die Firma bectec wurde ein auf die Bedürfnisse der Verkehrswacht ausgerichteter Helmtest entwickelt, der die Präventionsarbeit unterstützt. Mit einem anschaulichen Selbsttest vermittelt der bectec-Helmtest, welche Folgen ein Aufprall mit und ohne Helm haben kann. Mit einem Schlag mit dem Gummihammer auf einen ungeschützten Holzkopf wird die Aufprallwucht bei einem Sturz auf die Fahrbahn simuliert und gleichzeitig auf einem Bildschirm auch deren vermeintliche Verletzungsschwere dargestellt. Bei einem neuerlichen Schlag auf den mit einem Fahrradhelm geschützten Holzkopf wird sichtbar, welche Kräfte der Fahrradhelm abfedert und damit die Verletzungsschwere mildert. Für die Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg zwischenzeitlich ein unverzichtbares Instrument für die Präventionsarbeit und wertvoller Baustein für mehr Sicherheit auf dem Sattel.