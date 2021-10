Jugendverkehrsschule im Ausbildungsbetrieb

Ein wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit der kleinsten Verkehrsteilnehmer wird in der Jugendverkehrsschule geleistet. Ein besonderer Schwerpunkt der Verkehrserziehung im Primärbereich ist hier die Radfahrausbildung in der 4. Jahrgangstufe. Diese Fahrradausbildung mit dem Erwerb des "Radlführerscheins" ist eine feste Größe in der Grundschule. Untrennbar damit verbunden ist die Jugendverkehrsschulen (JVS). Aktuell laufen die Übungseinheiten unter der Moderation von den beiden Verkehrserzieherinnen Carola Honisch (PI Aichach) und Manuela Haack (PI Friedberg) auf den Übungsplätzen in Aichach und Friedberg. Von dem Ausbildungsprogramm und den praktischen Übungen zur Vorbereitung auf das Fahren im Straßenverkehr überzeugte sich auch der neue Leiter der Polizeiinspektion Aichach, Polzeihauptkommissar Michael Jakob und war beeindruckt von der modernen JVS-Anlage in Aichach-Nord.