Problem an der Ostseeküste: Immer wieder angeschwemmtes Seegras

Wismar : Wohlenberger Wiek |

Die Seegraswiesen der Ostsee reichen bis in 6 m Tiefe und dienen einer vielfältigen Tierwelt; diese unterseeischen Wiesen sind vor allem auch ein wichtiger Laichplatz für Fische.

Allerdings werden immer wieder Mengen von Seegras an die Küste gespült, so dass der Streifen aus dunkelbraunen Halmen aufwändig und teuer gesammelt und entsorgt werden muss.Nach dem Zusammentragen wird das „Strandräumgut“ von den Gemeinden in Silos gelagert. Schwierig ist die Trennung des Seegrases in pflanzliche Bestandteile, Sand und Steine, Muscheln und Siedlungsmüll.In früheren Zeiten wurde Seegras auf Äckern einfach als angeschwemmter Dünger verwendet. Heutzutage wird erwogen, Seegras eventuell als natürlichen Dämmstoff für den Hausbau zu nutzen.Februar 2019, Helmut Kuzina