Die Streitbuche auf dem Deisterkamm

Woher kommt der Name Streitbuche?

Wennigsen : Deister |Bereits seit dem 19. Jahrhundert gibt es auf dem Deisterkamm einen Wegepunkt. Auf allen bekannten Wanderkarten und Wander – App`s ist dieser Wegepunkt auf dem Kalenberg oberhalb von Bredenbeck verzeichnet.Dieser Wegepunkt hat die Koordinaten N 52 Grad 13.9 / E 009 Grad 36.05 und liegt auf dem Deisterkamm auf der Höhe 309 NN.Von Bredenbeck (Gemeinde Wennigsen) betrachtet, befindet sich dieser Wegepunkt am Ende der „Großen Allee“., gegenüber dem Gaußstein Deister I (geodätischer Festpunkt.)Die Streitbuche ist auch über den „Königsweg“ vom Steinkrug oder Völksen (Springe) zu erreichen. Auch vom Taternpfahl (Deisterkamm / Hannoversche Heerstraße) kommt man auf dem Kammweg in östliche Richtung gehend zur Streitbuche.Seit einigen Jahren lädt eine steinerne Sitzbank an der Streitbuche, gestiftet von der Familie Freiherren Knigge, zum Rasten ein.Auf dem Deisterkamm verläuft die Grenze der Knigge`schen und Springer Forsten.Früher war dies auch die Grenze zwischen dem Gericht Bredenbeck und dem Amt Springe.Seit 1970 verläuft hier die Grenze zwischen der „Großgemeinde Wennigsen“ und der Stadt Springe.Dr. Gustav Gewecke beschreibt in seiner Bredenbecker Chronik von 1969/1970 die Grenzziehung von 1750.Obwohl die Grenze genau festgelegt wurde, gab es in der Folgezeit immer mal wieder Streit um den genauen Grenzverlauf insbesondere ob die Grenzsteine genau gesetzt wurden....Zitat aus dem Buch „Der Deister“ von Friedrich Wüllner 1980 Seite 123Nach mündlichen Überlieferungen soll es hier um 1850 zu folgendem Ereignis gekommen sein:* 1850 war Ernst August König von Hannover



Hinweisschild

Über dieses Ereignis informierte ein Hinweisschild, angebracht an einem Baum gegenüber dem Fragment der „alten“ Streitbuche. Die Überreste der alten Streitbuche fielen im Januar 2007 dem Orkan Kyrill zum Opfer. Es wurden bereits 1995 zwei neue Buchen an gleicher Stelle gepflanzt.Das alte Hinweisschild war 2020 abgängig. Deshalb wurde mit Unterstützung des Tourismus-Service Wennigsen und der Firma W2 Hagedorn Wennigsen ein neues Schild gefertigt.In Zusammenarbeit mit den Förstern vom Rittergut Knigge Bredenbeck wird in 2021 das neue Schild an prädestinierter Stelle angebracht, um an die Namensgebungzu erinnern.Das alte Schild um die Streitbuche wurde vonBredenbeck gefertigt.Von Hans Groth stammt ebenfalls die Beschriftung am Gaußstein Deister I.Groth hat diverse Beschriftungen im Deister und in Bredenbeck gefertigt.Die alte Beschilderung wurde um 1995 von Eckhard Schaper mit dem Forstamtsleiter Ralf Schickhaus angebracht.Glücklicherweise gibt es immer wieder Menschen, die sich ehrenamtlich um die regionale Historie kümmern.Winfried Gehrke Wennigsen 30. 01.2021