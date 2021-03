Wahlkampf mit Danny Danger

Beispielsweise Sprüche wie "Klimaschutz beginnt vor Ort", "Gutes Klima beginnt vor Ort", "Wir alle. Für unsere Heimat", "Menschen vor. Für unsere Heimat." und "Die Verteidigung der Demokratie beginnt in den Kommunen": Passt das nicht optimal zu den Aktivisten, die hier auf die Straße gehen, um für den Klimaschutz und gegen die A49 zu demonstrieren?Das Thema Verkehr findet man auch auf verschiedenen Plakaten. Die Grünen fordern "Mehr Freude am Fahren." mit dem Rathaus von Rüsselsheim im Hintergrund. Passt da nicht besser ein Bild von der kahlen A49-Trasse, die viele Wähler träumen lässt - von grenzenlosem Fahrspaß für das Auto aus Rüsselsheim. Die FDP hingegen möchte: "Fließender Verkehr für Stadtallendorf", obwohl eigentlich schon genug Verkehr über Stadtallendorfs Straßen fließt. Mit der Autobahn werden sich diese Wünsche erfüllen.Die BUS-Partei verspricht: "Wir sagen, was Sie denken" Daraus folgert Danny Danger: Die Mitglieder dieser Partei müssen sagen, dass die A49 scheiße ist.Wirtschaft rauf? Ab ins Baumhaus. Mit einem Baumhaus lassen sich auch die Forderungen der Grünen nach Wohnungen zum Entfalten befriedigen.Die Grünen wollen: Mehr GRÜN in der Stadt! Das wird wohl nichts, verspricht ein Plakat nebenan: "Wer GRÜN wählt, wird sich SCHWARZ ärgern". Schließlich haben die Grünen gezeigt, dass sie auch das können, was die CDU schon immer konnte nämlich Autobahnen bauen. Dafür wirbt die CDU nun für den ÖPNV."Wald statt Windparkausbau" möchte die AfD. Da wird es Zeit für eine Koalition mit der FDP. Auch die wollen keine Windräder. Vielleicht möchten beide Parteien den Wald schützen, damit man ihn später ohne Hindernisse für eine Autobahn roden kann.Die Umwelt-Aktivisten haben auch eine Parte mit dem Namen "Ungültig-Partei". Da sie ihre Wahlplakate jedoch nur an einigen abgelegenen Bäumen im Wald angebracht haben, ist der erwartetete Stimmenanteil nicht sehr groß.Übrigens hat sich Danny dazu entschieden, nicht zur Wahl anzutreten, obwohl er schon ein tolles Foto von sich hatte - mit zwei Glühbirnen in der Hand, die andeuten, wie viele tolle Ideen er hat. Allerdings muss man als Politiker viele Dinge tun, auf die Danny keine Lust hat.Beim Betrachten von Wahlplakaten ist Danny nämlich aufgefallen, dass männliche Politiker meist einen Schlips tragen. Offensichtlich braucht man so etwas, um erfolgreicher Politiker zu werden. Dabei sind Schlipse doch ziemlich doof.Was Danny aber noch weniger mag: Als guter Politiker sollte man jede Gelegenheit nutzen, die Wähler zu bescheißen. Beispielsweise könnte Danny erzählen, was er für tolle Glühbirnen in der Hand hält. Dabei sind es gar keine richtigen Glühlampen, sondern nur LED-Imitate. Das kann man zwar auf einen Blick sehen, aber das fällt doch nur den Elektrotechnikern auf. Und wenn einer das bemängeln würde, würde sich genausowenig jemand dafür interessieren wie für die Fehler, die Reinhart Forst in den A49-Gutachten entdeckt hat. Danny würde lieber die Wähler anscheißen statt bescheißen. Beispielsweise die SUV-Fahrer, die ihren dicken Arsch am liebsten in einer Tonne Blech bewegen.Für Danny gibt es einen weiteren Grund, keine Poltik zu machen: Er hat mehr Zeit für richtige Aktionen. Mal sehen, was ihm noch so alles einfällt.LinksMit Danny Danger unterwegs: https://www.myheimat.de/stadtallendorf/freizeit/mi...