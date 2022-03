Main-Weser-Bahn / A49 - Oberleitungsbau am 27.3.2022

Die Fundamente auf der Westseite sind deutlich üppiger als die Ostseite. Das gilt auch für die Stahlskelette der noch nicht gebauten Fundamente.Ein paar Meter weiter östlich wird gerade an einer anderen Konstruktion gearbeitet, deren Zweck noch nicht erkennbar ist.220217 - A49-Trasse an der Main-Weser-Bahn: https://www.drehscheibe-online.de/foren/read.php?0... 210421 - Bahnstreckenabbau für die A49 bei Stadtallendorf: https://www.drehscheibe-online.de/foren/read.php?0... 201022 - A49-Baustelle an der Main-Weser-Bahn: https://www.drehscheibe-online.de/foren/read.php?0...