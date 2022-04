EQUITANA 2022: Weltgrößte Pferdesport-Messe startet in Essen

Die Equitana setzt seit 50 Jahren Maßstäbe für den Reitsport und die Branche. Was 1972 als vermeintlich verrückte Idee begann, ist inzwischen weltweit eine Institution. Das Jubiläum feiert die Weltmesse an sieben statt neun Tagen und erstmals in den Osterferien.Equitana-Direktorin: ,,Wir gehen davon aus, dass dadurch mehr Besucher die Möglichkeit haben, an allen Wochentagen nach Essen zu kommen."Nach ereignisreichen Messetagen mit umfangreichen Programm, zum Beispiel diewiesowie die international erfolgreiche Showreiterinund viele weitere prominente Trainer aus allen Bereichen des Reitsports.sie hat in der Vielseitigkeit Maßstäbe gesetzt und ist auch im Dressur-Viereck international erfolgreich. Sie ist, wie schon ihr Vater Dr. Rainer Klimke, ein Sympathieträger des Pferdesports, am Montag, 11. April um 20 Uhr, zeigt Ingrid Klimke das vielseitige Training und die Entwicklung vom jungen Pferd zum ausgereiften Grand-Prix-Sportler.ist der Mann für schwierige Fälle, wenn es in der Beziehung Reiter und Pferd gründlich kriselt. Wie er es schafft demonstriert der erfahrene Trainer am Donnerstag, 7. April um 20 Uhr.teilt die Geheimnisse seiner einzigartigen Verbindung zu den Pferden bei einem exklusiven Ausbildungsabend am Dienstag, 12. April um 20 Uhr.Am Equitana-Wochenende endet der Messetag mit einem ganz besonderen Gala-Abend: In der neuen Hop Top Show verzaubern international bekannte Künstler das Publikum mit einzigartigen Bildern. Mit dabei der einzigartige 'fliegende Franzose Lorenzo', der spanische Spezialist für spektakuläre Auftritte Santi Serra Camps und viele andere Reit-Stars.Alle Fotos: Horst-Peter Nauen