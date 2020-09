Soest : Fachhochschule Südwestfalen |

Donnerstag, 29. Oktober 2020 I online

Career Calls Vol. 2 - Deine Karriere ruft an, worauf wartest du?

Wir bieten dir erneut die Möglichkeit spannende Unternehmen am 29. Oktober 2020 ganz persönlich kennenzulernen. Und wir sind überwältigt über die Vielzahl der teilnehmenden Unternehmen - das ist eure Chance, in direkten Kontakt zu treten und euch Informationen zu holen, die andere Bewerber nicht haben!



Wie funktioniert’s?

1. Check die Unternehmensliste, wer als potenzieller Arbeitgeber für dich in Frage kommen würde. Prüfe bitte gründlich, hol dir Infos ein!



2. Melde dich jeweils für das von dir ausgewählte Unternehmen an (s. Anmeldungslink in der Liste unten).



3. Dann warte auf eine Infomail von uns! Wir teilen dir eine Übersicht mit, für welche Unternehmen wir dir einen Career Call anbieten können mit Uhrzeit und Unternehmen.



4. Du musst uns diesen Zeitplan rückbestätigen, dazu erhältst du Infos in der Mail von uns. Antwortest du nicht bis zum genannten Zeitraum, vergeben wir deinen Platz anderweitig!



5. Nach Bestätigung der Terminübersicht gibt es noch einmal den finalen Ablaufplan von uns für dich!



6. Nach Ablauf dieses Anmeldeprozesses stellen wir den Unternehmen jeweils die Namen der Teilnehmer inkl. Telefonnummer zu Verfügung, für die du angemeldet bist.



7. Am 29. Oktober ist es dann soweit: du hältst dich bitte zu den genannten Zeiträumen bereit, das Unternehmen wird dich anrufen!



Wir wünschen viel Erfolg!



*Hinweis: Wir können keinen festen Platz garantieren!