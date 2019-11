Lebendiger Adventskalender - Innehalten im Advent

Seelze : Bücherschrank |

In der Hektik der vorweihnachtlichen Zeit vergessen wir schnell, wie schön die Adventszeit sein kann. Wir wollen in diesem Jahr mit dem 1. Lebendigen Adventskalender dazu beitragen, die Adventszeit besinnlicher zu erleben und mit anderen zusammen Gemeinschaft zu pflegen und Zeit zu teilen.



Vom 01.-24.Dezember (soweit besetzt) wird jeweils um 18.00 Uhr an einem anderen Haus in Letter ein Adventsfenster „geöffnet“. Bei einem kleinen Programm draußen vor dem Fenster mit verschiedenen Elementen (Geschichte, Lied, Kekse, Tee o.ä.) soll der Advent als besondere Zeit neu in unser Bewusstsein rücken.

Gerne kann eine Laterne, Lampions oder Kerzen mitgebracht werden. Tasse nicht vergessen.

Dies soll i.d.R. 10-20 Minuten dauern und findet vor dem Haus statt. Abweichungen sind gekennzeichnet.

Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko.



Externe Veranstaltungen in Letter sind zur Information im Flyer mit aufgenommen und als solche gekennzeichnet.



Die Flyer werden Mitte/Ende der Woche in den Geschäften in Letter ausliegen. Schon jetzt können die Termine auf der Internetseite www.letter-fit.de sowie im Veranstaltungskalender der Stadt Seelze eingesehen werden.



Wegen aktueller Änderungen und Ergänzungen

bitte Schaukasten Ebertstr. 1 beachten.



Der Reinerlös der Spenden geht an Obdachlose in Letter