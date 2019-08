30-Minuten-Kerzenschein - Harfenklänge

Erleben Sie in der mit über 150 echten Kerzen erleuchteten Hasekirche in Seelze-Harenberg eine halbe Stunde ohne Hektik, ohne Handy, ohne die üblichen Weihnachtslieder. Schalten Sie eine halbe Stunde ab aus dem Alltag, dem vorweihnachtlichen Einkaufserlebnis. Nehmen Sie sich Zeit - Zeit für sich, für Gedanken, für Hören, Fühlen Spüren....



Linda Frank, Harfenistin mit Studiun im Detmolder Hochbegabtenzentrum und an der Musikhochschule Hannover ist sie im Ensemble ur.werk und in der Hannoverschen Kammerphilharmonie musikalisch aktiv. Seit 2013 ist sie Solo-Harfenistin im Norddeutschen Akkordeonorchester.

Für den Abend hat sie Musik ausgesucht, die ihr besonders am Herzen liegt - ideale Musik für die Stimmung mit vielen Kerzen:

Sonata in c-Minor von Giovanni Battista Pescetti (1704 - 1766),

Nocturne von Michail Glinka (1804 - 1857) und

Impromptu op. 86 von Gabriel Fauré (1845 - 1924).



Der Eintritt ist frei. Beim Ausgang wird um eine Spende zur Finanzierung der Kulturreihen der Kirche gebeten.