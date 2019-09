Festivals im August 2020: Das ist in Deutschland geboten

Im Sommer finden die meisten Festivals statt. Sei es wegen den Perfekten Wetterbedingungen, oder den Sommerferien, im Sommer ist immer was los. Die Auswahl der Musikrichtungen ist im August ist außerdem auch sehr groß. Hier sind die besten Festivals im August 2020 im Überblick.

Haldern Pop Festival 2020

Ruhr Reggae Summer 2020

Wacken 2020

In Rees, Nordrhein-Westfalen startet das Pop Festival am 06.08.2020 und geht bis um 08.08.2020. Es erwarten dort einen verschiedene Acts der Rap-, Pop-, und Techno-Musik. dies ist aber kein reines Techno Event und orientiert sich eher zu der Pop-Musik, zu der auch Rap gehört. Der Kartenverkauf auf der offiziellen Seite des Events wurde in drei kategorien unterteilt, von denen die ersten zwei schon ausverkauft sind. Es sieht also schon ziemlich knapp aus!Wer auf Reggae steht und Rap feiert, kann sich über das Ruhr Reggae Festival in Mülheim freuen. Dieses Festival ist für seine Umweltfreundlichkeit, der durchgehend guten Laune und den erstklassigen Auftritten der Artisten bekannt. Jährlich treten Musiker wie Wyclef Jean, Alborosie und Anthony B auf und sorgen für Feierstimmung. Insgesamt sind es 14 Musiker/Bands, die ihren Auftritt haben. Das Festival geht zwei Tage lang und ist am 07.08. bis zum 09.08.2020. Im Hochsommer gibt es kein besseres Festival, da das Ruhr Reggae Festival einen großen Pool auf dem Platz hat, in dem man sich bei den hohen Temperaturen abkühlen kann. Tickets sind auch schon verfügbar, diese werden aber schnell verkauft, deshalb sollten Reggae-Fans keine Zeit verschwenden und sich welche sichern.Das Wacken Open Air Festival findet 2020 im Norden Deutschlands statt. Mit 85.000 Besuchern ist es nicht nur eines der größten Rockfestivals, sondern auch eines der größten in Deutschland allgemein. Alle, die rechtzeitig ein Ticket kaufen konnten, haben die Chance vom 30.07 bis zum 1. August auf das Festival zu gehen. Der Ort an dem es stattfindet, ist derselbe wie die Jahre davor, in Wacken, Schleswig-Holstein. Nächstes Jahr sind Bands wie Mercyful Fate, At the Gates und Judas Priest schon geplant. Das sind aber noch längst nicht alle, da die vollständige Besetzung nicht feststeht. Fans können nur gespannt bleiben und darauf warten wer noch kommen wird.