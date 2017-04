Pressemitteilung Nr. 12/2017– Pattensen – Gefahrgutalarm

Am 20.04.2017, gegen 13:00 h löste daraufhin die Feuerwehreinsatzleistelle Hannover Gefahrgutalarm für die Ortsfeuerwehren Pattensen, Hüpede und Jeinsen aus. Zusätzlich wurde der Gefahrzug Laatzen alarmiert. Zur Sicherheit wurde die Einsatzstelle in einem 50 m Radius abgesperrt. Die am Transporter unter Atemschutz eingesetzten Kräfte sortierten aus der Paketlieferung anhand der Ladeliste die Gefahgutstücke aus. Aus einen Paket lief Batteriesäure aus. Die in dem Packstück befindliche Autobatterie war defekt und leckgeschlagen. Zwei weitere Pakete, in denen sich kleine Kanister mit Äthanol befanden waren unbeschädigt. Zur Sicherheit wurde ein Löschangriff vorbereitet. Zum Abtransport der Batterie wurde das Paket in stabile Kunststoffsäcke verpackt und zum Rücktransport an die Verteilstelle dem Fahrer übergeben. Verletzt wurde niemand. Gegen 14:00 h war der Einsatz beendet.Im Einsatz waren:Feuerwehren Pattensen und Hüpede mit 5 Fahrzeugen und 32 KameradenFeuerwehr Laatzen mit 6 Fahrzeugen und 24 KameradenStadtbrandmeister PattensenBrandschutzabschnittsleiter IIIPolizei mit 2 Fahrzeugen und 4 BeamtenRettungsdienst und Notarzt mit 2 Fahrzeugen und 4 Kameradengez. H. Brüggemann