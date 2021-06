Pressemitteilung Nr. 10/2021 – Pattensen – Ortsfeuerwehren Pattensen zu zwei Brandeinsätzen alarmiert

Glück im Unglück hatten heute 07.06.2021 gegen 10:30 h die Bewohner eines Hauses im „Büchenfeld“ in Pattensen. Frühzeitig hatte ein Rauchwarnmelder eine Rauchentwicklung detektiert und Alarm ausgelöst. Die durch Bewohner alarmierte OFw Pattensen stellte eine leichte Rauchentwicklung fest, die durch schmorendes Plastik auf einem Herd im Keller entstanden war. Mit der Wärmebildkamera entdeckte der Angriffstrupp die Schadenstelle und transportierte das Brandgut aus dem Haus. Nachdem Keller und Erdgeschoss intensiv belüftet wurden, konnte die Einsatzstelle an die Bewohner übergeben werden.Einsatzleiter Martin Meinshausen appelliert an jedermann, grundsätzlich keinerlei Gegenstände auf Herdplatten abzustellen. Hätte der gesetzlich vorgeschrieben Rauchwarnmelder nicht ordnungsgemäß funktioniert, hätte ein größerer Schaden entstehen können.Im Einsatz waren die OFW Pattensen mit 5 Fahrzeugen und 20 Kameraden sowie der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug und 2 Kameraden. Der Einsatz war gegen 11:15 h beendet.gez. H. Brüggemann