Pressemitteilung Nr. 09/2021 – Pattensen – Ortsfeuerwehren in Pattensen und in Reden im Einsatz

Am 24.05.2021 gegen 14:30 h rückten die Kameraden aus Pattensen in die Straße Dammtorfeld aus. Aufmerksame Anwohner hatten einen Rauchwarnmelder gehört und die Feuerwehr alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte ein Nachbar die fragliche Wohnung bereits aufgeschlossen. Feuerwehrkameraden kontrollierten die Wohnung, konnten glücklicherweise jedoch keinen Brand feststellen. Hier ist von einer Fehlauslösung des Melders auszugehen. Alle 21 Einsatzkräfte waren nach ca. einer halben Stunden mit ihren vier Fahrzeugen wieder eingerückt.Etwas länger dauerte der Einsatz der Kameraden aus Reden und Koldingen am 25.05.2021. Kurz nach 14:00 h alarmierte die Leistelle beide Ortsfeuerwehren nachdem ein Bus in Höhe Ihssengasse in Reden eine größere Menge Hydrauliköl verloren hatte. Die schmierige Flüssigkeit hatte sich über beide Fahrbahnen verteilt und verursachte auf der Ortsdurchfahrt eine rutschige Fahrbahn. In Abstimmung mit dem Betriebsleiter des Städtischen Betriebshofes sicherten die Feuerwehrkameraden die Einläufe zur Kanalisation mit Bindemittel, sperrten die Fahrbahn in beiden Richtungen und leiteten den Verkehr bis zum Eintreffen der Polizei örtlich um. Über den Betriebshof wurde eine Fachfirma zur Fahrbahnreinigung beauftragt. Auf den großflächigen Einsatz von Bindemittel wurde verzichtet, da die Fahrbahn mit einer Spezialmaschine somit einfacher zu reinigen ist.Die 7 eingesetzten Kameraden waren mit 4 Fahrzeugen an der Einsatzstelle, die sie gegen 15:30 h verlassen konnten.gez. H. Brüggemann