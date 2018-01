Pressemitteilung Nr. 04/2018 - Stadtgebiet Pattensen – Viele Sturmschäden

Gegen 14:30 h erfolgten die ersten sturmbedingten Alarme für die Ortsfeuerwehr Pattensen. Mit der Drehleiter musste die Ortsfeuerwehr Pattensen die Kameraden in Arnum unterstützen da dort aufgrund eines technischen Defektes die Drehleiter ausgefallen war. Hier hatte ein umgestürzter Baum das Dach eines Gebäudes beschädigt. Der Baum wurde abgetragen. Auf der Göttinger Straße, in der Usedomer Straße, Im Bruchweg und einigen anderen Straßen in Pattensen Mitte stürzten bis ca. 17:00 h viele Bäume um. Im Straßenbereich wurden die Bäume teilweise in Zusammenarbeit mit dem Baubetriebshof zersägt und abtransportiert. In Koldingen versperrt eine umgestürzte Birke die Leineaue. Auch hier wurde die Straße frei gesägt. In Hüpede drohte ein Baum auf ein Wohnhaus zu stürzen. Kameraden der Ortsfeuerwehr Hüpede sicherten den Baum und zersägten ihn. Die Ortsfeuerwehr Oerie sperrte die Turmstraße da dort die Gefahr bestand das von einer Scheue Dachziegel auf die Straße fallen. Insgesamt wurden 22 Schadenstellen abgearbeitet.Die Höhe des entstanden Sachschadens kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden. Verletzte gab es nicht.Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Hüpede, Koldingen, Oerie und Pattensen mit 13 Fahrzeugen und insgesamt 60 Feuerwehrleutengez. H. Brüggemann