Pressemitteilung Nr. 02/2022 – Stadtgebiet Pattensen – Unwetter-/Sturmeinsätze

Das Stadtgebiet Pattensen

ist im Vergleich zu anderen Kommunen verhältnismäßig wenig durch die Stürme der letzten Tage berührt worden. Aufgrund der für den 18.02. prognostizierten Entwicklung der Unwetterlage war im FWH Pattensen ab 17:30 h die örtliche Einsatzleitung (ELO) eingerichtet und einsatzbereit.Bis zur Abmeldung gegen 23:00 h haben die Ortsfeuerwehren Pattensen und Koldingen lediglich 2 Einsatzstellen abarbeiten müsse. Ein Baum versperrte die Hiddestorfer Str., ein weiterer lag quer über die Redener Straße zwischen Koldingen und Reden. Beide Räumeinsätze waren erforderlich um auch den vor den Hindernissen stehenden Linienbussen die Weiterfahrt zu ermöglichen.Am heutigen 19.02. fällten die Kameraden der Ortsfeuerwehr Pattensen eine ca. 9 m hohe Eibe, deren Wurzelteller sich bereist gelöst hatte und die auf die Straße „Am Mühlenfelde“ zu fallen drohte, sowie eine ca. 15 m hohe Pappel deren Stamm gebrochen und in der Baumkrone einer großen Platane hängen geblieben war. Dieser Einsatz war am Alten Rathaus in Pattensen erforderlich.Bereits am 17.02. war die Feuerwehr Hüpede zu einem umgestürzten Baum in der „Oerier Straße“ alarmiert worden, die OFW Pattensen hatte eine lockere Balkonverkleidung in Augenschein zu nehmen, eine undichte Solarthermieanlage begutachtet und einen Ast aus einer Telefonleitung genommengez. H. Brüggemann