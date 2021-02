Pressemitteilung Nr. 02/2021 – Einsätze der OFW Jeinsen, Schulenburg, Pattensen und Reden

Bereits am 28.01.2021 streute die Ortsfeuerwehr Pattensen im Brauerweg eine ca. 100 m lange Ölspur ab.Am 29.01. unterstützen die Ortsfeuerwehren Jeinsen und Schulenburg den Rettungsdienst und öffneten eine Wohnungstür. Ebenfalls zu einer Türöffnung wurde die Ortsfeuerwehr Pattensen am 03.02. und am 10.02.2021 gerufen. Auch hier war Unterstützung für den Rettungsdienst erforderlich.Da die Ortsfeuerwehr Reden zurzeit die Ortsfeuerwehr Harkenbleck (Stadt Hemmingen) unterstützt – dort wird das Feuerwehrhaus zurzeit neu gebaut – wurden die Redener Kameraden am 31.01. zu einer Tierrettung nach Harkenbleck gerufen. Angeblich war ein Schwan „angefroren“. Bei Eintreffen der Feuerwehrleute hatte sich das Tier bereits entfernt.In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass nicht jedes ruhende Tier der Hilfe der Feuerwehr bedarf. Insbesondere bei Wildtieren können sich besorgte Bürger und Bürgerinnen auch direkt an die örtlichen Jagdpächter und Tierschutzorganisationen wenden.gez. H. Brüggemann