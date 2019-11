Pressemitteilung 524 - Freiwillige Feuerwehren der Stadt Pattensen - Verkehrsunfall auf K513 zwischen Jeinsen und Pattensen - 18.11.19

Ein aus Jeinsen kommender und in Richtung Pattensen fahrender PKW kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, schleuderte über die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt.Die Ortsfeuerwehren Pattensen, Jeinsen und Schulenburg wurden zur Unfallstelle gerufen. Für den Fahrer des Hyundai Kleinwagen kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Mit hydraulischem Rettungsgerät (Schere und Spreizer) konnte die Person wenige Minuten nach Eintreffen der Ortsfeuerwehr Pattensen aus dem Fahrzeug befreit werden. Durch die starke Deformation des Hyundai Kleinwagen war für die Einsatzkräfte nicht sofort ersichtlich ob sich weitere Personen in dem Fahrzeug befanden, dies bestätigte sich jedoch nicht.Die Kreisstraße 513 (auch K219) blieb bis ca, 21:00h vollgesperrt. Die Einsatzkräfte leuchteten die Unfallstelle für die polizeiliche Unfallaufnahme aus.Zur genauen Unfallursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.Eingesetzte Kräfte:21 Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Pattensen mit fünf Fahrzeugen18 Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Jeinsen mit zwei Fahrzeugen11 Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Schulenburg/Leine mit zwei FahrzeugenStadtbrandmeister und stellvertretender Stadtbrandmeister Pattensen4 Beamte der Polizei mit zwei FahrzeugRettungsdienstes mit vier Fahrzeugen(2 Rettungstransportwagen, 2 Notarzteinsatzfahrzeuge)Thorsten SteigerHauptlöschmeister