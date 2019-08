Pressemitteilung 516 - Freiwillige Feuerwehren der Stadt Pattensen - Weizenfeld an der Bundesstraße 3 brennt bei Oerie

Durch den beherzten Einsatz herbeieilender Landwirte aus Oerie, Hüpede, Jeinsen und Schulenburg wurde die bereits brennende Fläche von dem in der Reife stehenden Weizen getrennt. Mit Grubbern wurden Schneisen in den Weizen gezogen und somit eine Ausbreitung der Flammen verhindert sowie die Brandherde separiert.Die Ortsfeuerwehren Oerie, Hüpede, Pattensen und Schulenburg/Leine wurden zu der Einsatzstelle gerufen um die Flammen mit Tanklöschfahrzeugen abzulöschen. Auch ein Wassertank eines Oerier Landwirtes kam hierbei zum Einsatz.Die Polizei sperrte die Bundesstraße 3 zeitweise voll (Abzweig Oerie bis zur Ausfahrt Pattensen-Süd an der alten Bundesstraße).Der hervorragende Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr, Landwirten und der Polizei ist es zu verdanken, dass „nur“ eine Fläche von ca. 4 Hektar vernichtet wurde. Die Mäharbeiten wurden nach Beendigung der Löscharbeiten auf der insgesamt ca. 12 Hektar großen Ackerfläche fortgesetzt.Der Einsatz war für die Feuerwehren nach ca. einer Stunde beendet.Zur genauen Brandursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.Eingesetzte Kräfte:Ortsfeuerwehr Oerie mit zwei Fahrzeugen und 7 EinsatzkräftenOrtsfeuerwehr Hüpede mit einem Fahrzeug und 8 EinsatzkräftenOrtsfeuerwehr Pattensen mit zwei Fahrzeugen und 14 EinsatzkräftenOrtsfeuerwehr Schulenburg/Leine mit drei Fahrzeugen und 12 EinsatzkräftenOrstfeuerwehr Pattensen mit einem Fahrzeug und 9 EinsatzkräftenPolizei mit zwei Fahrzeugen und 4 BeamtenRettungsdienst mit einem Fahrzeug und zwei MitarbeiternStellv. Stadtbrandmeister PattensenThorsten SteigerHauptlöschmeister