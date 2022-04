Pressemitteilung 506 - Freiwillige Feuerwehren der Stadt Pattensen - Ölspur und Tierrettung in Hüpede

Am Karsamstag, 16. April 2022 wurde die Ortsfeuerwehr Hüpede zu einer „Ölspur“ innerorts alarmiert. Auf der Bennigser Straße, Oerier Straße und Else-Uri-Weg kontaminierte ein defekter PKW die Fahrbahnen punktuell mit Kraftstoff. Acht Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen streuten die kontaminierte Fahrbahn auf einer Länge von ca. 1.000m ab um die Gefahr der weiteren Ausbreitung abzuwenden und die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Die Feuerwehr wird bei Ölspuren nur aktiv wenn Gefahr in Verzug ist. Die Reinigung des Straßenbelages übernimmt eine Spezialfirma um die Betriebsstoffreste aus den feinen Asphalt-/Pflasterporen mit einem Saugwagen zu entfernen. Einsatzdauer: ca. 1 Stunde.Am Ostermontag, 18. April 2022 wurden Hüpedes Ortsbrandmeister Jens Beier sowie sein Stellvertreter Olaf Feist telefonisch alarmiert. Ein Graureiher (Ardea cinerea) verfing sich an einem privaten Gartenteich in der Benningser Straße in einem Netz/Drahtgeflecht. Das Tier verendetet bereits vor der Befreiung und wurde der Tierkörperbeseitigung übergeben.Einsatzdauer: ca. 30 Minuten.