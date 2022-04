Pressemitteilung 505 - Freiwillige Feuerwehren der Stadt Pattensen - Ölspur in Pattensen + Heckenbrand in Schulenburg / 15. KW

Am Montag, 11. April 2022 wurde die Ortsfeuerwehr Pattensen gegen 18:30h zu einer Ölspur in die Dammstraße gerufen. Zwölf Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen streuten die kontaminierte Fahrbahn auf einer Länge von 1.500m ab um die Gefahr der weiteren Ausbreitung abzuwenden und die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Die Feuerwehr wird bei Ölspuren nur aktiv wenn Gefahr in Verzug ist. Die Reinigung des Straßenbelages übernimmt eine Spezialfirma um die Betriebsstoffreste aus den feinen Asphalt-/Pflasterporen mit einem Saugwagen zu entfernen.Nach Aussage von Ortsbrandmeister Ulrich Fleischmann konnten die Einsatzkräfte nach ca. einer Stunde wieder einrücken.Am Mittwoch, 13. April 2022 erhielten die Ortsfeuerwehren Schulenburg/Leine und Jeinsen gegen 12:00h eine Alarmierung zu einem Heckenbrand in der Schulstraße (Ortsteil Schulenburg). Auch bei vermutet kleinen Einsatzlagen rücken die Ortsfeuerwehren im Stadtgebiet bei Alarmstichwort „Feuer“ in Zugstärke aus (d.h. mit mehreren Fahrzeugen, auch aus verschiedenen Ortsfeuerwehren).Ein ca. 5m langer Heckenabschnitt geriet aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle war das Feuer bereits aus. Mit Hilfe der mitgeführten Wärmebildkamera wurde die Hecke auf Glutnester untersucht/kontrolliert. Nach nur wenigen Minuten rückten die drei Fahrzeuge und 16 Einsatzkräfte wieder ein.Schulenburgs Ortsbrandmeister Jörg Penzold wies auf eine Besonderheit hin: